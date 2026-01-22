PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein sicher

Altenheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am 21. Januar 2026 ein irakischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim kontrolliert. Der 45-Jährige war mit seinem Pkw von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass sein internationaler Führerschein (ausgestellt im Irak) eine Totalfälschung war. Daher bestand der Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Gegen den Mann wurde ein dreijähriges Einreiseverbot verhängt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren