Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschten Führerschein sicher

Altenheim (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am 21. Januar 2026 ein irakischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim kontrolliert. Der 45-Jährige war mit seinem Pkw von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass sein internationaler Führerschein (ausgestellt im Irak) eine Totalfälschung war. Daher bestand der Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Gegen den Mann wurde ein dreijähriges Einreiseverbot verhängt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell