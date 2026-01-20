PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Fernreisebus: Freundin bezahlt Geldstrafe, 53-Jähriger entgeht 45 Tagen Haft

Kehl (ots)

Am späten Montagabend (19.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen Fernreisebus aus Frankreich an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein 53-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Reisepass aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrugs. Er selbst konnte die Geldstrafe nicht begleichen, kontaktierte aber telefonisch eine Freundin, welche den geforderten Betrag beglich. Somit entging der Mann einer 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

