Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuch der unerlaubten Einreise und Verdacht des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen

Kehl (ots)

Am Montagmorgen (19.01.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen TGV beim Sonderhalt in Kehl. Dabei konnte ein 22-jähriger algerischer Staatsangehöriger keinerlei für die Einreise ins Bundesgebiet notwendigen Dokumente vorweisen. Er begleitete die Beamten wegen des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise zur Dienststelle. Auf Nachfrage, zeigte er den Beamten ein Foto einer belgischen Identitätskarte auf seinem Smartphone. Bei eingehender Prüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelt. Der junge Mann muss nun zudem mit einer Anzeige wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen rechnen und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
