PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschte Ausweisdokumente sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden bei einem algerischen Staatsangehörigen eine totalgefälschte algerische sowie eine totalgefälschte belgische Identitätskarte aufgefunden.

Der 41-Jährige wurde am 18. Januar 2026 in einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Straßburg beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Er konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung nach Identitätsdokumenten wurden die gefälschten Ausweise bei ihm gefunden. Es bestand der Verdacht des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Die Einreise nach Deutschland wurde ihm verweigert und die gefälschten Ausweise wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 11:30

    BPOLI-OG: Zurückweisung nach Frankreich: 40-Jähriger verändert Reisepass

    Kehl (ots) - Am 18. Januar 2026 wurde ein türkischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 40-Jährige war aus Frankreich nach Deutschland gereist. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem abgelaufenen türkischen Reisepass sowie einem gültigen französischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Durchsicht ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:13

    BPOLI-OG: Ausweismissbrauch in Kehl: 34-Jähriger Zurückgewiesen

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag (18.01.26) bei der Kontrolle eines Fernreisebusses aus Frankreich an der Europabrücke in Kehl einen Ausweismissbrauch aufgedeckt. Hierbei zeigte ein 34-Jähriger bei der Kontrolle einen togolesischen Reisepass sowie einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Den Beamten fiel auf, dass das Lichtbild im Dokument nicht mit dem tatsächlichen Ausweisinhaber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren