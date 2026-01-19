Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschte Ausweisdokumente sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden bei einem algerischen Staatsangehörigen eine totalgefälschte algerische sowie eine totalgefälschte belgische Identitätskarte aufgefunden.

Der 41-Jährige wurde am 18. Januar 2026 in einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Straßburg beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Er konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Bei der anschließenden Durchsuchung nach Identitätsdokumenten wurden die gefälschten Ausweise bei ihm gefunden. Es bestand der Verdacht des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Die Einreise nach Deutschland wurde ihm verweigert und die gefälschten Ausweise wurden sichergestellt.

