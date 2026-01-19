PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zurückweisung nach Frankreich: 40-Jähriger verändert Reisepass

Kehl (ots)

Am 18. Januar 2026 wurde ein türkischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 40-Jährige war aus Frankreich nach Deutschland gereist. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem abgelaufenen türkischen Reisepass sowie einem gültigen französischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Durchsicht des Reisepasses stellten die Beamten fest, dass mehrere Seiten entfernt worden waren. Es bestand der Verdacht der Veränderung von amtlichen Ausweisen sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Die Einreise nach Deutschland wurde ihm verweigert.

