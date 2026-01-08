PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Hund aus Werdersee gerettet

Bremen (ots)

Die Facheinheit Wasserrettung der Feuerwehr Bremen hat am Mittwochnachmittag, 07.01.2026, mit Unterstützung der Kolleg:innen der Polizei Bremen einen Hund aus dem Werdersee gerettet. Das stark unterkühlte Tier wurde direkt in eine Tierklinik gebracht, konnte diese aber mittlerweile schon verlassen.

Der Hund war gegen 15 Uhr zwischen Roland Klinik und Deichschart auf dem nur teilweise zugefrorenen Werdersee ins Wasser geraten und konnte sich nicht mehr ans Ufer retten. Als die Einsatzkräfte mit dem Gerätewagen Wasserrettung am Einsatzort eintrafen, arbeitete sich ein Feuerwehrmann direkt zu dem Tier vor und brachte es an Land.

Glück im Unglück! Aber dieser Einsatz hat nochmal deutlich aufgezeigt, wie gefährlich es nach vor ist, selbst Tiere auf scheinbar zugefrorene Gewässer zu lassen. Es ergeht nochmal der Hinweis: Das Betreten der Eisflächen ist für Mensch und Tier lebensgefährlich!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

