Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wechselseitige Körperverletzung auf der Schwarzwaldbahn

Biberach (Baden) (ots)

Am 15. Januar 2026 kam es in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Offenburg nach Haslach Höhe des Bahnhofs Biberachs zu einer wechselseitigen Körperverletzung.

Ein russischer Staatsangehöriger soll einen deutschen Staatsangehörigen aus bisher ungeklärten Gründen geschlagen haben. Daraus entwickelte sich eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung. Reisende wählten den Notruf, sodass Streifen des Polizeipräsidiums Offenburg und der Bundespolizei alarmiert wurden, die die Parteien trennen konnten. Der 46-jährige deutsche Staatsangehörige erlitt durch einen Schlag eine Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und eine Videosicherung des Zuges veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

