Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle: 37-Jähriger in Haft

Kehl (ots)

In einer grenzüberschreitenden Regionalbahn beim Halt im Bahnhof Kehl wurde am Mittwochabend (14.01.) ein rumänischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 37-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen vorlagen. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 35-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

