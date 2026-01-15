Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dreifach gesuchter Straftäter festgenommen

Offenburg (ots)

Am 14. Januar 2026 wurde ein dreifach gesuchter Straftäter am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Betrugs sowie ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlagen. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine Gesamthaftstrafe von 90 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt.

