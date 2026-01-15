PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dreifach gesuchter Straftäter festgenommen

Offenburg (ots)

Am 14. Januar 2026 wurde ein dreifach gesuchter Straftäter am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Betrugs sowie ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vorlagen. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine Gesamthaftstrafe von 90 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 10:48

    BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest

    Kehl (ots) - Bei einer Kontrolle in einer Regionalbahn am Bahnhof Kehl wurde ein marokkanischer Staatsangehöriger aufgrund eines europäischen Haftbefehls von der Bundespolizei festgenommen. Am 13. Januar 2026 kam es am Bahnhof Kehl zu einer Festnahme. Ein 43-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger reiste in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von Straßburg ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:42

    BPOLI-OG: Bundespolizei findet mehrere gefälschte und verfälschte Dokumente

    Kehl (ots) - Am Dienstagabend (13.01.26) kontrollierte die Bundespolizei an der Europabrücke in Kehl einen Fernreisebus. Dabei wies sich eine 40-jährige georgische Staatsangehörige sowie deren 16-jähriger Sohn und ihr Lebensgefährte mit ihren georgischen Reisepässen und französischen Asylbescheinigungen aus. Der Ausweis des Sohns war ausgeschrieben, da er für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren