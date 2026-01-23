Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Haftstrafe abgewendet
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 22.01. bei der Kontrolle eines Zuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen syrischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte der 30-Jährige eine 69-tägige Haftstrafe abwenden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell