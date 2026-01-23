Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg
Offenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 im Bahnhof Offenburg einen 19-Jährigen festgenommen. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der 19-Jährige ins Gefängnis gebracht.
