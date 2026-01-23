PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 im Bahnhof Offenburg einen 19-Jährigen festgenommen. Gegen den syrischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl. Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der 19-Jährige ins Gefängnis gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

