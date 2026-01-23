Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Zweifach gesucht
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 22.01 bei der Kontrolle einer Tram aus Frankreich in Kehl einen 20-Jährigen festgenommen. Der tunesische Staatsangehörige wurde wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht. Demnach hat er eine 120-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Weiter bestand gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Er wurde ins Gefängnis gebracht.
