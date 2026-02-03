PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Gumpelstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Montagnachmittag einen Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Gumpelstadt und Waldfisch. Der Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:37

    LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

    Streufdorf (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer aktuell unbewohnten/leerstehenden Wohnung in der Söffleinsgasse in Streufdorf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:13

    LPI-SHL: Verkehrsstraftaten festgestellt

    Suhl (ots) - Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 30-jährigen Autofahrer in Suhl, da die am Pkw angebrachten Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Das Auto war nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren räumte der 30-Jährige den Konsum von Cannabis ein, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt. ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:10

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Schwer veletzt"

    Asbach (ots) - Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß oder das Verhalten der Unfallbeteiligten vor der Kollision beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0028316/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren