LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Streufdorf (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer aktuell unbewohnten/leerstehenden Wohnung in der Söffleinsgasse in Streufdorf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

