Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsstraftaten festgestellt

Suhl (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 30-jährigen Autofahrer in Suhl, da die am Pkw angebrachten Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Das Auto war nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren räumte der 30-Jährige den Konsum von Cannabis ein, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

