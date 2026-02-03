LPI-SHL: Verkehrsstraftaten festgestellt
Suhl (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 30-jährigen Autofahrer in Suhl, da die am Pkw angebrachten Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Das Auto war nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Des Weiteren räumte der 30-Jährige den Konsum von Cannabis ein, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.
