Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Schokoladendiebstähle - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis/Meiningen (ots)

Samstag gegen 16:45 Uhr befanden sich zwei bislang unbekannte Männer in einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Sie begaben sich zum Regal mit der Schokolade und packten Schokoladentafeln in ihre mitgebrachten Beutel. Einer der beiden verließ den Markt mit einem Beutel ohne zu bezahlen und der andere stellte seine Tasche im Bereich der Obst-und Gemüseabteilung zur Abholung bereit. Als sie von einem Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkt hatte, angesprochen wurden, flüchteten die Personen in einem Pkw Audi mit ausländischem Kennzeichen und ließen die Schokolade im Gesamtwert von über 500 Euro zurück. Wenig später gegen 18:00 Uhr versuchten es vermutlich dieselben Täter in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Wieder packten sie Schokoladentafeln in zwei mitgebrachte Beutel und wollten das Geschäft über die Obstabteilung ohne zu bezahlen verlassen. Auch in diesem Fall bemerkte eine Mitarbeiterin den Ladendiebstahl, weshalb die beiden Männer die Tüten mit Schokolade im Wert von fast 1.000 Euro fallen ließen und flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Ladendiebstählen, den beiden Männern oder zu dem Pkw geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell