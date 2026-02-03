PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Schokoladendiebstähle - Zeugen gesucht

Zella-Mehlis/Meiningen (ots)

Samstag gegen 16:45 Uhr befanden sich zwei bislang unbekannte Männer 
in einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Sie 
begaben sich zum Regal mit der Schokolade und packten 
Schokoladentafeln in ihre mitgebrachten Beutel. Einer der beiden 
verließ den Markt mit einem Beutel ohne zu bezahlen und der andere 
stellte seine Tasche im Bereich der Obst-und Gemüseabteilung zur 
Abholung bereit. Als sie von einem Mitarbeiter, der den Diebstahl 
bemerkt hatte, angesprochen wurden, flüchteten die Personen in einem 
Pkw Audi mit ausländischem Kennzeichen und ließen die Schokolade im 
Gesamtwert von über 500 Euro zurück.
Wenig später gegen 18:00 Uhr versuchten es vermutlich dieselben Täter
in einem Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Wieder 
packten sie Schokoladentafeln in zwei mitgebrachte Beutel und wollten
das Geschäft über die Obstabteilung ohne zu bezahlen verlassen. Auch 
in diesem Fall bemerkte eine Mitarbeiterin den Ladendiebstahl, 
weshalb die beiden Männer die Tüten mit Schokolade im Wert von fast 
1.000 Euro fallen ließen und flüchteten. 
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Ladendiebstählen, den 
beiden Männern oder zu dem Pkw geben können, sich bei der zuständigen
Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 09:39

    LPI-SHL: Flucht misslungen - mehrere Straftaten aufgedeckt

    Breitungen/Barchfeld (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entschlossen sich in der Nacht zu Dienstag (03.02.2026) zur Kontrolle eines Autofahrers auf der B19 bei Breitungen. Doch anstatt anzuhalten, versuchte der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und in der Ortslage Barchfeld zusätzlich durch das Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung zu flüchten. Letztendlich konnte der Mann gestoppt und kontrolliert ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 08:30

    LPI-SHL: Schwer verletzt

    Asbach (ots) - Montagnachmittag fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Schmalkalder Straße in Asbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Jungen, der plötzlich die Straße querte. Das Kind musste schwerst verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 54-Jährige sowie seine 53-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls medizinisch betreut. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:31

    LPI-SHL: Berauscht gefahren

    Zella-Mehlis (ots) - Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Sonntagabend einen 34-jährigen Opel-Fahrer in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und er erhält eine Anzeige. Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren