LPI-SHL: Berauscht gefahren
Zella-Mehlis (ots)
Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Sonntagabend einen 34-jährigen Opel-Fahrer in der Suhler Straße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und er erhält eine Anzeige. Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht mehr.
