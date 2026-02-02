PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Jüchsen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte Sonntagnachmittag einen Nissan, der an der Einfahrt zu einem Feldweg zwischen Queienfeld und Jüchsen geparkt war. Ohne sich um den Schaden am linken Außenspiegel zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall ereignete sich während des Umzuges in Jüchsen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0027256/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

