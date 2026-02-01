PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 stellte eine junge Frau in der Wettiner Straße in Meiningen ihren weißen PKW Audi gegen 14:30 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 17:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der Front beschädigt. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten touchiert und sich ohne sich um den Schaden zu kümmern die Unfallstelle verlassen. Zum Verursacher liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter dem Aktenzeichen VUS/0026654/2026 bei der Meininger Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 08:00

    LPI-SHL: Kippe weg - Führerschein vielleicht auch?

    Eisfeld (ots) - Am 31.01.2026 gegen 00:25 Uhr wurde ein Pkw auf der K 530 in Richtung der Autobahnauffahrt Eisfeld Süd aufgrund einem aus dem Fenster geworfenen Zigarettenstummel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug torkelte der 50-jährige Fahrzeugführer und verströmte eine starken Alkoholgeruch. Ein in der weiteren Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:00

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Brattendorf (ots) - Am 30.01.2026 um 10:15 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau die K 523 von Waldau kommend und wollte an der Kreuzung zur L 3004 nach links in Richtung Brattendorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Radfahrer, welcher die L 3004 befuhr. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:00

    LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Schleusingen (ots) - Am 30.01.2026 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr zerkratze ein unbekannte Täter in der Dr.-Benno-Koppenhagen-Straße in Schleusingen mehrere Pkws. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0026096/2026 mit der Polizeiinspektion Hildburghausen in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren