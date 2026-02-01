Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 stellte eine junge Frau in der Wettiner Straße in Meiningen ihren weißen PKW Audi gegen 14:30 Uhr am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 17:15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der Front beschädigt. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten touchiert und sich ohne sich um den Schaden zu kümmern die Unfallstelle verlassen. Zum Verursacher liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter dem Aktenzeichen VUS/0026654/2026 bei der Meininger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell