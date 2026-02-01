PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kippe weg - Führerschein vielleicht auch?

Eisfeld (ots)

Am 31.01.2026 gegen 00:25 Uhr wurde ein Pkw auf der K 530 in Richtung der Autobahnauffahrt Eisfeld Süd aufgrund einem aus dem Fenster geworfenen Zigarettenstummel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug torkelte der 50-jährige Fahrzeugführer und verströmte eine starken Alkoholgeruch. Ein in der weiteren Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

