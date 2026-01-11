Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: zwei Unfälle fast zeitgleich auf gleicher Strecke

Heldburg (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026, kam es auf der L2675 zwischen Bad Colberg und Heldburg fast zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen.

Um ca. 13:45 Uhr befuhr ein 61-Jähriger Fahrer eines Jeep Compass die benannte Strecke von Bad Colberg aus in Richtung Heldburg und kam hierbei ca. 500 Meter vor der Ortslage Heldburg in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen und kollidierte hierbei mit einem dort befindlichen Baum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt.

Fast zeitgleich befuhr eine 19-Jährige Fahrerin eines VW Golf die benannte Strecke in gleicher Fahrtrichtung und kam auf Höhe des Kilometers 2,8 in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Verkehrszeichen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb bei dem Unfallgeschehen ebenfalls unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell