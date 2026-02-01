PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schockanruf

Vacha (ots)

Am Freitag, dem 30.01.2026, wurde ein 91jähriger Opfer eines sogenannten "Schockanrufes". Die Täter gaben in einem Telefongespräch an, dass die Tochter des Geschädigten einen Unfall verursacht hätte, bei der eine Person ums Leben kam. Durch die Anrufer wurde mitgeteilt, dass nun eine Kaution fällig wird, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Durch den Anrufer wurde so lange Druck aufgebaut, bis der 91jährige einwilligte die Kaution zu begleichen und große Mengen an Schmuck und Gold übergab. Die Übergabe fand gegen 19:10 Uhr am Wohnhaus des Opfers statt. Beim Tatort handelt es sich um die Thomas Müntzer-Straße in Vacha. Sollte jemand Hinweise zu einer verdächtigen Person oder zu einem verdächtigen Fahrzeug zur Tatzeit am Tatort geben können, kann er sich bei der PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695/5510 melden. Die Polizei warnt noch mal eindringlich davor, Geld oder sonstige Gegenstände an Dritte zu übergeben. Bei solchen "Schockanrufen" sollte umgehend Kontakt mit den Familienmitgliedern und der örtlichen Polizei aufgenommen werden. (AZ: ST/0026490/2026)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

