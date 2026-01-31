Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Suhl (ots)

Am 30.01.2026, gegen 17.30 Uhr befährt ein 54jähriger Mann mit seinem Transporter die Würzburger Str. in Richtung Innenstadt. In Höhe der Jet-Tankstelle biegt er nach links ab und kollidiert mit einem Fahrradfahrer. Der 38jährige Fahrradfahrer aus Suhl stürzt und wird am Kopf schwer verletzt. Der Radfahrer befuhr den Radweg ohne Licht und überquerte die Kreuzung mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Rotlicht abstrahlender Ampel. Zeugen zum Verkehrsunfall werden gebeten sich im Ispektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell