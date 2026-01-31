LPI-SHL: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel
Suhl (ots)
Am 30.01.2026, gegen 18.50 Uhr wurde ein E-Scooter in der Erich-Weinert-Straße in Suhl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 38jährige Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender Mittel steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell