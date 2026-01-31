LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Grabfeld (ots) - Eine 64-jährige Frau aus dem Grabfeld ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Sie startete am Mittwoch ihren Computer und erhielt sofort die Hinweis, dass ihr PC gehackt und somit gesperrt wurde. Man forderte die Frau via Bildschirmnachricht auf, die Banking-App über ihr Mobiltelefon zu starten und eine Überweisung durchzuführen. Die Frau tat wie ihr geschrieben und genehmigte die Abbuchung. Bei der anschließenden Aufforderung, Gutscheinkarten zu kaufen ...

