LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Zella-Mehlis (ots)
Am 30.01.2026, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des A71-Center, in der Industriestr. in Zella-Mehlis geparkter Renault durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig, der Schaden am geparkten Fahrzeug beträgt ca. 6000,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
