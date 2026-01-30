PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Seitlicher Abstand zu gering

Hildburghausen (ots)

Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagmorgen die Straße "Am Kleinodsfeld" in Hildburghausen. Er übersah, dass am Fahrbahnrand eine Frau mit ihrem Hund unterwegs war, hielt den seitlichen Abstand nicht ein und streifte den Arm der 47-Jährigen. Sie verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

