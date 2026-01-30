LPI-SHL: Seitlicher Abstand zu gering
Hildburghausen (ots)
Ein 68-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagmorgen die Straße "Am Kleinodsfeld" in Hildburghausen. Er übersah, dass am Fahrbahnrand eine Frau mit ihrem Hund unterwegs war, hielt den seitlichen Abstand nicht ein und streifte den Arm der 47-Jährigen. Sie verletzte sich leicht.
