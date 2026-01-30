PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagmittag einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Dabei stellten sie fest, dass das Gefährt nicht versichert war und zudem stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge. Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht mehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

