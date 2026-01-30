LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagmittag einen 32-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Dabei stellten sie fest, dass das Gefährt nicht versichert war und zudem stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge. Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht mehr.
