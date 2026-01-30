LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung

Römhild (ots) - Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Donnerstagnachmittag einen 18-jährigen Mopedfahrer im Römhilder Steinweg in Römhild. Dabei stellten sie fest, dass das Moped nicht versichert war und der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zu alledem gab er an, am Vorabend Drogen genommen zu haben und die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dies eigentlich für ein anderes Fahrzeug ...

