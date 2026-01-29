PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entgegenkommenden Pkw übersehen

Meiningen (ots)

Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochmorgen auf der Landsberger Straße in Meiningen. Er wollte nach links in eine dortige Gartenanlage abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin. Die Autos prallten zusammen, wodurch sowohl die Vorfahrtsberechtige, als auch die 74-jährige Beifahrerin des Mannes leicht verletzt wurden. Der Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Um die Autos kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:26

    LPI-SHL: In den Kiosk eingebrochen

    Kühndorf (ots) - In der Zeit von Dienstagabend, 21:00 Uhr, bis Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk an der Hauptstraße in Kühndorf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:19

    LPI-SHL: Betrüger unterwegs

    Suhl (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer sprachen Mitwochmittag einen 84-Jährigen in der Würzburger Straße in Suhl aus einem Fahrzeug heraus an und fragten nach dem Weg nach Frankfurt. Der Senior half und als Dank wollten die beiden ihm unter anderem einen Messerkasten geben. Des Weiteren gaben sie an, dass sie tanken müssten, aber ihre Währung nicht in Deutschland angenommen wird und baten den 84-Jährigen daraufhin um Bargeld in Euro. Dieser übergab 20 Euro, was ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 10:17

    LPI-SHL: Diebstahl aus Werkstattbereich

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag auf ein Grundstück in der Alten Schmiedefelder Straße in Suhl. Sie betraten einen Werkstattraum, der an das Wohnhaus grenzt und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro sowie den Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren