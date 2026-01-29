LPI-SHL: Entgegenkommenden Pkw übersehen
Meiningen (ots)
Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochmorgen auf der Landsberger Straße in Meiningen. Er wollte nach links in eine dortige Gartenanlage abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 26-jährige Autofahrerin. Die Autos prallten zusammen, wodurch sowohl die Vorfahrtsberechtige, als auch die 74-jährige Beifahrerin des Mannes leicht verletzt wurden. Der Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Um die Autos kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.
