Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger unterwegs

Suhl (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen Mitwochmittag einen 84-Jährigen in der Würzburger Straße in Suhl aus einem Fahrzeug heraus an und fragten nach dem Weg nach Frankfurt. Der Senior half und als Dank wollten die beiden ihm unter anderem einen Messerkasten geben. Des Weiteren gaben sie an, dass sie tanken müssten, aber ihre Währung nicht in Deutschland angenommen wird und baten den 84-Jährigen daraufhin um Bargeld in Euro. Dieser übergab 20 Euro, was den Tätern jedoch nicht reichte. Sie überredeten den Senior mit ihnen zur Bank zu fahren, um mehr Geld abzuheben. Zum Glück wurde der Geschädigte beim Geldabheben misstrauisch und kehrte nicht zu den beiden wartenden Betrügern zurück, sodass zumindest kein weiterer Schaden entstand. Bei dem Fahrzeug der Täter handelt es sich vermutlich um einen dunklen (dunkelgrünen) Kleinwagen mit Dresdner Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell