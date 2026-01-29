LPI-SHL: In den Kiosk eingebrochen
Kühndorf (ots)
In der Zeit von Dienstagabend, 21:00 Uhr, bis Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk an der Hauptstraße in Kühndorf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0023976/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
