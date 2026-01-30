Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Winterwanderhütte

Herges-Hallenberg (ots)

Mindestens 2.000 Euro Sachschaden hinterließen unbekannte Täter in und an einer Winterwanderhütte bei Herges-Hallenberg. Sie warfen am Donnerstag in der Zeit von 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr eine Fensterscheibe ein, begaben sich ins Innere und durchwühlten alles. Mit Spirituosen und anderen Getränken als Beute flüchteten sie, verrichteten zu allem Übel aber noch ihre Notdurft auf dem Grundstück. Den Spuren im Schnee nach müssen es mindestens zwei Täter gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0025561/2026.

