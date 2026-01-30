PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügern aufgesessen

Grabfeld (ots)

Eine 64-jährige Frau aus dem Grabfeld ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Sie startete am Mittwoch ihren Computer und erhielt sofort die Hinweis, dass ihr PC gehackt und somit gesperrt wurde. Man forderte die Frau via Bildschirmnachricht auf, die Banking-App über ihr Mobiltelefon zu starten und eine Überweisung durchzuführen. Die Frau tat wie ihr geschrieben und genehmigte die Abbuchung. Bei der anschließenden Aufforderung, Gutscheinkarten zu kaufen und die Codes zu übermitteln wurde sie jedoch stutzig und informierte die Polizei. Fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Betrugsmaschen herein. Die Unbekannten versuchen immer wieder, Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Bleiben sie wachsam und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

