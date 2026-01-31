PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl

Suhl (ots)

Am 30.01.2026, gegen 11.45 Uhr wurde ein 75jähriger Mann aus Suhl in der Leonhard-Frank-Str. in Suhl von einer männlichen Person angesprochen und nach einem Wechsel von Kleingeld gefragt. Bei der Geldwechselaktion entwendete der unbekannte Täter unbemerkt 60,-Euro aus der Geldbörse des Geschädigten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 190cm - 200cm groß, 3-Tage-Bart, sportlich, grau-schwarze Arbeitskleidung, osteuropäischer Phänotyp. Hinweise zum Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Suhl
