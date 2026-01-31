LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Suhl (ots) - Am 30.01.2026, gegen 11.45 Uhr wurde ein 75jähriger Mann aus Suhl in der Leonhard-Frank-Str. in Suhl von einer männlichen Person angesprochen und nach einem Wechsel von Kleingeld gefragt. Bei der Geldwechselaktion entwendete der unbekannte Täter unbemerkt 60,-Euro aus der Geldbörse des Geschädigten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 190cm - 200cm groß, 3-Tage-Bart, sportlich, grau-schwarze Arbeitskleidung, osteuropäischer Phänotyp. Hinweise zum ...

