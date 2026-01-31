PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Zella-Mehlis (ots)

Zwischen dem 29.01.2026, 19.00 Uhr und dem 30.01.2026, 06.40 Uhr entwenden unbekannte Täter mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-36225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
