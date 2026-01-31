LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle
Zella-Mehlis (ots)
Zwischen dem 29.01.2026, 19.00 Uhr und dem 30.01.2026, 06.40 Uhr entwenden unbekannte Täter mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-36225 entgegen.
