Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizei Bad Salzungen kontrollierten am Freitag, den 30.01.2026, gegen 08:40 Uhr einen 48ährigen Ford Fahrer in Bad Salzungen. Beim Fahrzeugführer konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Am 31.01.2026 wurde dann gegen 01:40 Uhr ein 18jähriger Audi Fahrer im Ortsteil Langenfeld kontrolliert. Bei diesem reagierte ein Drogenvortest positiv. Daraufhin wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Auch ihn erwartet nun ein Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell