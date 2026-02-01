PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizei Bad Salzungen kontrollierten am Freitag, den 30.01.2026, gegen 08:40 Uhr einen 48ährigen Ford Fahrer in Bad Salzungen. Beim Fahrzeugführer konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot. Am 31.01.2026 wurde dann gegen 01:40 Uhr ein 18jähriger Audi Fahrer im Ortsteil Langenfeld kontrolliert. Bei diesem reagierte ein Drogenvortest positiv. Daraufhin wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme durchgeführt. Auch ihn erwartet nun ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 31.01.2026 – 07:28

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Suhl (ots) - Am 30.01.2026, gegen 17.30 Uhr befährt ein 54jähriger Mann mit seinem Transporter die Würzburger Str. in Richtung Innenstadt. In Höhe der Jet-Tankstelle biegt er nach links ab und kollidiert mit einem Fahrradfahrer. Der 38jährige Fahrradfahrer aus Suhl stürzt und wird am Kopf schwer verletzt. Der Radfahrer befuhr den Radweg ohne Licht und überquerte die Kreuzung mit hoher Wahrscheinlichkeit bei ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:19

    LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

    Zella-Mehlis (ots) - Zwischen dem 29.01.2026, 19.00 Uhr und dem 30.01.2026, 06.40 Uhr entwenden unbekannte Täter mehrere Meter Kupferkabel von einer Baustelle in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 1000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-36225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 07:16

    LPI-SHL: Diebstahl

    Suhl (ots) - Am 30.01.2026, gegen 11.45 Uhr wurde ein 75jähriger Mann aus Suhl in der Leonhard-Frank-Str. in Suhl von einer männlichen Person angesprochen und nach einem Wechsel von Kleingeld gefragt. Bei der Geldwechselaktion entwendete der unbekannte Täter unbemerkt 60,-Euro aus der Geldbörse des Geschädigten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 190cm - 200cm groß, 3-Tage-Bart, sportlich, grau-schwarze Arbeitskleidung, osteuropäischer Phänotyp. Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren