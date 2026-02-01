LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge beschädigt
Schleusingen (ots)
Am 30.01.2026 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr zerkratze ein unbekannte Täter in der Dr.-Benno-Koppenhagen-Straße in Schleusingen mehrere Pkws. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0026096/2026 mit der Polizeiinspektion Hildburghausen in Verbindung zu setzen.
