LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Vacha (ots) - Am Freitag, dem 30.01.2026, wurde ein 91jähriger Opfer eines sogenannten "Schockanrufes". Die Täter gaben in einem Telefongespräch an, dass die Tochter des Geschädigten einen Unfall verursacht hätte, bei der eine Person ums Leben kam. Durch die Anrufer wurde mitgeteilt, dass nun eine Kaution fällig wird, damit die Tochter nicht ins Gefängnis müsse. Durch den Anrufer wurde so lange Druck aufgebaut, bis der 91jährige einwilligte die Kaution zu begleichen ...

