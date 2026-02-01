PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Schleusingen (ots)

Am 30.01.2026 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr zerkratze ein unbekannte Täter in der Dr.-Benno-Koppenhagen-Straße in Schleusingen mehrere Pkws. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0026096/2026 mit der Polizeiinspektion Hildburghausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

