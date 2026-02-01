PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Brattendorf (ots)

Am 30.01.2026 um 10:15 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau die K 523 von Waldau kommend und wollte an der Kreuzung zur L 3004 nach links in Richtung Brattendorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Radfahrer, welcher die L 3004 befuhr. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

