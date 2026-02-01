LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Brattendorf (ots)
Am 30.01.2026 um 10:15 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau die K 523 von Waldau kommend und wollte an der Kreuzung zur L 3004 nach links in Richtung Brattendorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Radfahrer, welcher die L 3004 befuhr. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.
