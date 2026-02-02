Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Veilsdorf (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache entwickelte sich am Samstag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:50 Uhr ein Brand im Lagerbereich eines Geschäftes in der Schackendorfer Straße in Veilsdorf. Ein Mitarbeiter konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen. Zuvor versuchte ein Nachbar, den Brand unter Kontrolle zu bringen, verletzte sich dabei aber und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Zur Ursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell