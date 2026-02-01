Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nachbarschaftsstreit endet in der Zelle

Kaltennordheim (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei nach Kaltennordheim gerufen. Hier war in der August-Bebel-Straße ein Bewohner eines Mietshauses negativ aufgefallen, welcher offenbar stark alkoholisiert die Mitbewohner des Hauses angegriffen habe. Als die Polizisten vor Ort kamen, konnten diese sich selbst vom unangemessenen Verhalten des 47-Jährigen überzeugen. Neben Beleidigungen mussten sich die Beamten auch allerlei andere strafbare Äußerungen anhören. Da alle Bemühungen, den Mann zu beruhigen, fehlschlugen, musste er gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Er verbrachte die Nacht in der Zelle der Meininger Dienststelle und wurde am Morgen, wesentlich friedlicher und mittlerweile nüchtern, wieder entlassen. Es wurden in diesem Zusammenhang Anzeigen wegen vier verschiedener Delikte aufgenommen.

