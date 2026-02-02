Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hundehalter gesucht

Suhl (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen lief am Sonntag gegen 14:50 Uhr auf dem Gehweg in der Linsenhofer Straße in Richtung Lautenberg In Suhl. Ihr kam ein Mann mit Hund entgegen. Aufgrund des Schnees lief das Mädchen nah am Hund vorbei und plötzlich schnappte das Tier und biss die 12-Jährige in den Arm. Der Hundehalter befragte die Kleine, ob etwas passiert sei. Das Kind verneinte und der Mann lief mit seinem Hund weiter. Als der Schreck nachließ und das Mädchen zu Hause ankam, stellten die Eltern eine Verletzung fest, die schließlich mit stationärer Aufnahme im Krankenhaus endete. Der Hundehalter und/oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0027320/2026 zu melden.

