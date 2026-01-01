PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weitere Schwere Brandstiftung in Gelsenkirchen-Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am 01.01.2026, um 0:57 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Küppersbuschstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Es stand eine Abstellkammer des Dachgeschosses in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine an die Abstellkammer angrenzende Wohnnung war nicht mehr bewohnbar. Alle weiteren Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Dass der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Fenster der Abstellkammer befand sich in Kippstellung. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 01.01.2026 – 09:33

    POL-GE: Schwere Brandstiftung in Gelsenkirchen-Feldmark

    Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 31.12.2025, um 22:52 Uhr, wurde der Feuerwehr über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einem in Kippstellung befindlichen Fenster eines Mehrfamilienhauses auf der Pothmannstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort zerbarst die Fensterscheibe und es schlugen hohe Flammen aus dem Fenster. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:31

    POL-GE: Böllerwurf auf Funkstreifenwagen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 01.01.2026, um 1:35 Uhr, warf ein 17-jähriger Gelsenkirchener an der Kreuzung Ringstraße / Hauptstraße in Gelsenkirchen gezielt einen Feuerwerkskörper auf einen vorbeifahrenden Funkstreifenwagen. Der Feuerwerkskörper prallte gegen die linke Seite des Funkstreifenwagens und explodierte. Der 17-jährige flüchtete zunächst fußläufig, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:24

    POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 31.12.2025, um 22:14 Uhr wurde auf der Knappschaftsstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf eine männliche Person nach einem medizinischen Notfall durch Rettungskräfte behandelt. Polizeibeamte waren zur Unterstützung der Rettungskräfte vor Ort. Bei einem 42-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der sich im unmittelbaren Umfeld aufhielt, sollten die Personalien festgestellt werden. Er ...

    mehr
