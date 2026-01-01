Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weitere Schwere Brandstiftung in Gelsenkirchen-Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am 01.01.2026, um 0:57 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Küppersbuschstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Es stand eine Abstellkammer des Dachgeschosses in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine an die Abstellkammer angrenzende Wohnnung war nicht mehr bewohnbar. Alle weiteren Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Dass der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Fenster der Abstellkammer befand sich in Kippstellung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell