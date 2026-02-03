LPI-SHL: Schwer verletzt

Suhl (ots) - Ein 12-jähriges Mädchen lief am Sonntag gegen 14:50 Uhr auf dem Gehweg in der Linsenhofer Straße in Richtung Lautenberg In Suhl. Ihr kam ein Mann mit Hund entgegen. Aufgrund des Schnees lief das Mädchen nah am Hund vorbei und plötzlich schnappte das Tier und biss die 12-Jährige in den Arm. Der Hundehalter befragte die Kleine, ob etwas passiert sei. Das Kind verneinte und der Mann lief mit seinem Hund weiter. Als der Schreck nachließ und das Mädchen zu ...

