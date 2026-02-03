PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletzt

Asbach (ots)

Montagnachmittag fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der Schmalkalder Straße in Asbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Jungen, der plötzlich die Straße querte. Das Kind musste schwerst verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der 54-Jährige sowie seine 53-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls medizinisch betreut. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

