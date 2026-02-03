Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flucht misslungen - mehrere Straftaten aufgedeckt

Breitungen/Barchfeld (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen entschlossen sich in der Nacht zu Dienstag (03.02.2026) zur Kontrolle eines Autofahrers auf der B19 bei Breitungen. Doch anstatt anzuhalten, versuchte der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und in der Ortslage Barchfeld zusätzlich durch das Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung zu flüchten. Letztendlich konnte der Mann gestoppt und kontrolliert werden. Der 33-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, ein Drogenvortest reagierte positiv und der Eigentümer des Autos wusste nichts von der Nutzung seines Pkw. Des Weiteren fanden die Polizisten in den Sachen des Fahrers eine kleine Menge an verbotenen Betäubungsmitteln und beschlagnahmten die Substanz. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus und der Untersagung der Weiterfahrt erwarten den 33-Jährigen jetzt mehrere Anzeigen.

