Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Schwer veletzt"

Asbach (ots)

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß oder das Verhalten der Unfallbeteiligten vor der Kollision beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0028316/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

