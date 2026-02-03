PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wohnung

Streufdorf (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer aktuell unbewohnten/leerstehenden Wohnung in der Söffleinsgasse in Streufdorf. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0028433/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

