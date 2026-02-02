Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, kam es gegen 09:05 Uhr auf der Landstraße L386, zwischen der L401 und Fahrtrichtung OT Haide, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 46-jährige PKW-Fahrer kam witterungsbedingt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem dort befindlichen Baum. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht und wurde im Anschluss zwecks weiterer medizinischer Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

