Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Wohnhaus in Worms-Leiselheim

Worms (ots)

Worms, 31.01.2026

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 31.01.2026, kam es in der Dr.-Illert-Straße in Worms zu einem Wohnungseinbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen etwa 02:00 Uhr und 08:00 Uhr in ein Wohnhaus ein. Im Inneren wurden mehrere Schubladen und Schränke geöffnet sowie persönliche Gegenstände durchsucht. In der Küche lagen Schmuckschatullen verteilt auf dem Boden. Zudem wurde ein Fahrzeugschlüssel aus dem Wohnhaus entnommen und später im zugehörigen Fahrzeug aufgefunden, das weiterhin auf dem Grundstück stand. An einem zum Garten gelegenen Fenster stellten die Bewohner Beschädigungen fest.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich die Bewohner im Haus. Ein im Wohnbereich gehaltener Hund zeigte in der Nacht nach bisherigen Angaben kein auffälliges Verhalten. Nach erster Überprüfung wurde kein Diebstahl von Gegenständen festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchs aufgenommen und prüft derzeit die Umstände der Tat. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugenaufruf:

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dr.-Illert-Straße in Worms beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms, Tel. 06241 852-0, E-Mail: KIWorms@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell