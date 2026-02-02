PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mörsfeld - Verkehrsunfall mit Schulbus auf der L 404

Mörsfeld (ots)

Montag, 02.02.2026, gegen 07:08 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 404 zwischen Mörsfeld und Kriegsfeld ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Der Bus, in dem sich etwa 25 Schülerinnen und Schüler befanden, kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen eine Wand. Das Fahrzeug kam auf der rechten Seite zum Stillstand.

Aufgrund der Endlage des Busses war ein Verlassen über die regulären Türen nicht möglich. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem größeren Kräfteaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr konnte sämtliche Insassen bereits aus dem Bus befreien.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden mehrere Kinder leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Untersuchungen erfolgen derzeit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die L 404 zwischen Mörsfeld und Kriegsfeld vollständig gesperrt.

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 15:05

    POL-PDWO: Zwei Gewässerverunreinigungen innerhalb einer Woche

    Verbandsgemeinde Wörrstadt (ots) - Am Nachmittag des 27.01.2026 stellten Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der VG Wörrstadt bei einem Flutgraben bei Schornsheim blau verfärbtes Wasser fest. Eine Gefährdung für fließendes Gewässer oder das Kanalsystem bestand zu keiner Zeit. Vertreter der zuständigen Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 13:45

    POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl aus Lieferfahrzeug - Täter entwendet Tageseinnahmen

    Eisenberg (ots) - Am Donnerstag, 29. Januar 2026, kam es im Zeitraum zwischen 13.00 und 14.00 Uhr in der Straße "Krämer" zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Ein 53 jähriger Zusteller hatte sein Fahrzeug vor einem dortigen Gastrobetrieb abgestellt, um Waren zu entladen. Während des Entladevorgangs näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren