POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl aus Lieferfahrzeug - Täter entwendet Tageseinnahmen

Eisenberg (ots)

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, kam es im Zeitraum zwischen 13.00 und 14.00 Uhr in der Straße "Krämer" zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Ein 53 jähriger Zusteller hatte sein Fahrzeug vor einem dortigen Gastrobetrieb abgestellt, um Waren zu entladen. Während des Entladevorgangs näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem unverschlossenen Fahrzeug. Der Täter öffnete die Fahrertür und entwendete aus der Mittelkonsole eine Geldtasche mit den Tageseinnahmen des Zustellers. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

