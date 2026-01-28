PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Falsche Polizeibeamte

Kirchheimbolanden (ots)

Heute kommt es am frühen Abend vermehrt zu Anrufen bei Anwohnern im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, in denen Betrüger sich als Polizeibeamte ausgeben und im Laufe des Gesprächs Geld oder Wertgegenstände fordern.

Betrüger täuschen hierbei beispielsweise eine Gefahrensituation vor - etwa Einbrüche in der Nachbarschaft - und behaupten, Wertgegenstände oder Bargeld müssten "zur Sicherheit" an die Polizei übergeben werden.

Bitte beachten Sie:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu 
     auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 
     an.
   - Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist
     keinesfalls unhöflich!
   - Benutzen Sie bei einem Rückruf, wenn möglich, ein anderes 
     Telefon. Sie können sich aber auch gerne an ihre örtliche 
     Polizeidienststelle wenden.
   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie 
     Betrügern keine Chance.
   - Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den 
     betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad
     und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende 
     Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu
     erkundigen.  Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle 
     selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon
     und wählen Sie die Ziffern selber.
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte.
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

