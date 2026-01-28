Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Falsche Polizeibeamte

Kirchheimbolanden (ots)

Heute kommt es am frühen Abend vermehrt zu Anrufen bei Anwohnern im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, in denen Betrüger sich als Polizeibeamte ausgeben und im Laufe des Gesprächs Geld oder Wertgegenstände fordern.

Betrüger täuschen hierbei beispielsweise eine Gefahrensituation vor - etwa Einbrüche in der Nachbarschaft - und behaupten, Wertgegenstände oder Bargeld müssten "zur Sicherheit" an die Polizei übergeben werden.

Bitte beachten Sie:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

- Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist keinesfalls unhöflich!

- Benutzen Sie bei einem Rückruf, wenn möglich, ein anderes Telefon. Sie können sich aber auch gerne an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance.

- Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber.

- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell