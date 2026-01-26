PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ramsen- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Motorradfahrer leicht verletzt

Ramsen (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 29 jähriger Motorradfahrer die K74 aus Richtung Hettenleidelheim kommend in Fahrtrichtung L395. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur L395, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Durch den Aufprall verlor der 29 Jährige das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

